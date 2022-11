Eelde weer in zwaar weer

Groningen Airport Eelde (GEA) doet wederom een beroep op de belanghebbende provincies Groningen en Drenthe. Voor 2023 is opnieuw hulp nodig wil de luchthaven blijven draaien.

Voor het komende jaar is nog een bedrag van 2,6 miljoen euro nodig. Hiervan zou 1,6 miljoen euro bekostigd moeten worden door de overheden en een miljoen in de vorm van een lening van DB Oranjewoud. Dit is een private aandeelhouder van de luchthaven.

De provincie Groningen is bereid zo’n 650.000 euro op tafel te leggen voor de luchthaven. Volgens IJzebrand Rijzebol, gedeputeerde, gebeurt dit echter niet zonder voorwaarden: ‘Dit krediet is als overbrugging voor het jaar 2023. Groningen Airport Eelde werkt zelf aan een nieuwe toekomstvisie’, legt hij uit tegenover RTV Noord. ‘Wij hebben als aandeelhouder meegegeven dat de nadruk in deze visie moet liggen op verduurzaming van de luchthaven. Die boodschap was hen overigens al bekend, want Eelde werkt al stevig aan een duurzaam profiel.’

Perspectief door krimp Schiphol

Voor de toekomst van Eelde zijn verschillende scenario’s denkbaar. Een daarvan is dat de luchthaven onderdeel wordt van de Schiphol Groep. Als dit zou gebeuren kan Schiphol de Groningers financieel te hulp schieten als dat in de toekomst wederom nodig zou zijn. Ook interessant voor Eelde zijn de plannen van Mark Harbers (VVD). De minister van Infrastructuur en Waterstaat besloot dat de vliegbewegingen vanaf Schiphol met zo’n 60.000 per jaar moeten afnemen. Eelde zou daarvan de vruchten kunnen plukken. Meiltje de Groot, de directeur van de GEA deelde eerder al mee dat zij verwacht dat Eelde een deel van de capaciteit van Schiphol kan overnemen. De minister gaf daarentegen aan daar anders over te denken.