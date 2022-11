Frankfurt legt Terminal 2 in de mottenballen

In 2026 wordt er een gloednieuwe terminal geopend op de luchthaven van Frankfurt am Main. Vanaf dat moment is het tijdelijk afgelopen voor Terminal 2.

Deze in 1994 in gebruik genomen terminal is gemaakt ter ontlasting van de in 1972 geopende en vervolgens te klein geworden Terminal 1. Tijdens de coronacrisis sloot Terminal 2 en bleef ruim vijftien maanden ongebruikt. Sinds 1 juni 2021 is hij weer operationeel, echter niet voor lang. Zodra de nieuwe terminal ten zuiden van de luchthaven opent, sluit Terminal 2 en dient als reserve. ‘Het heeft geen zin om drie terminals tegelijk te exploiteren’, aldus Matthias Zieschang, Chief Financial Officer van Fraport, vorige week bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De huidige capaciteit zou dan ineens stijgen met negentien miljoen reizigers per jaar.

Volgens Zieschang wordt de reserveterminal alleen weer geopend indien nodig. Het is echter niet te voorzien wanneer dat zal zijn. De tijdelijke sluiting geldt in elk geval voor drie jaar. De ondergrondse parkeergarage, het Sky Line-station en het bagageafhandelingssysteem blijven tijdens de sluiting wel in gebruik, aldus een woordvoerder van Fraport. Vanaf 2026 wordt ook een uitgebreide modernisering doorgevoerd in het gebouw. Zo worden de brandmeld- en rookafzuiginstallaties, de technische centra en de gebouwautomatisering alsmede de airconditioning volledig vernieuwd.