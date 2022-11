Nieuw Duits regeringsvliegtuig opgeleverd

Duitsland heeft de tweede van drie Airbus A350’s in ontvangst genomen. De regeringsjet is het nieuwe paradepaardje van de Duitse vloot.

Hij was de eerste bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland van 1949 tot 1963 en van 1951 tot 1955 was hij ook de eerste minister van Buitenlandse Zaken. Nu wordt een van de belangrijkste figuren uit de Duitse naoorlogse geschiedenis geëerd. Op woensdag (16 november) werd de tweede Airbus A350-900 van het Duitse ministerie van Defensie in Hamburg tot Konrad Adenauer gedoopt.

Geen halve maatregelen

Lufthansa Technik overhandigde het toestel met het militaire registratienummer 10+01 aan de Bundeswehr. Het toestel heeft een volwaardige regeringshut en andere uitgebreide faciliteiten aan boord. De eerste A350 uit de serie van drie, de Kurt Schumacher, werd minder uitgebreid uitgevoerd dan het nieuwe exemplaar omdat er haast geboden was bij de oplevering. Het vliegtuig dat nu is overgedragen heeft “een privéruimte aan de voorkant met een bijbehorend kantoor en badkamer voor de VIP aan boord”, legt Michael von Puttkamer uit. Hij is verantwoordelijk voor speciale bestellingen bij Lufthansa Technik. Von Puttkammer vervolgt: “een conferentieruimte, een loungeruimte die ook gebruikt wordt voor persconferenties, een communicatiecentrum, tal van keukens en toiletten en een delegatieruimte met een business en een premium economy class”. Voor alle technische snufjes aan boord werd 50 kilometer meer aan kabel gelegd dan in een reguliere Airbus A350. Aan het project hebben zo’n 150 medewerkers dagelijks bijgedragen; net iets meer dan de 133 mensen die aan boord van de ‘Duitse Air Force One’ vervoerd kunnen worden.