FAA: 737 MAX 7 wordt dit jaar niet gecertificeerd

Het hoofd van de FAA verwacht niet dat de Boeing 737 MAX 7 voor het einde van het jaar gecertificeerd wordt. Daarmee zou de Amerikaanse vliegtuigbouwer een belangrijke deadline missen.

FAA-topman Billy Nolen zei donderdag dat ‘het er niet op lijkt’ dat het certificeringsproces van de 737 MAX 7 voor het einde van het jaar rond is. Als het Boeing niet lukt de MAX 7 en de MAX 10 voor 1 januari gecertificeerd te krijgen, moeten de vliegtuigen voldoen aan nieuwe wettelijke eisen en zodoende ingrijpende aanpassingen ondergaan. Die zouden ervoor zorgen dat de twee toestellen anders werken dan de bestaande MAX-varianten, terwijl juist de overeenkomsten tussen de toestellen de key selling point is omdat er dan weinig extra training nodig is voor piloten. Boeing is achter de schermen druk bezig al enige tijd druk bezig een vrijstelling van de deadline te krijgen van het Amerikaanse Congres. CEO Dave Calhoun zei er onlangs vertrouwen in te hebben dat die vrijstelling er komt.

De uitspraken van Nolen voeren dan ook de druk op de Amerikaanse politiek op een beslissing te maken. Zonder meer duidelijkheid vanuit het Congres kan de FAA, zo stelt Nolen, pas eind december verder met het certificeringsproces van de MAX’en. In oktober deed een Republikeinse senator in de Senaat een voorstel voor een verlenging van de deadline, maar zonder succes. Het is nog maar de vraag of het Congres de vrijstelling wel zal verlenen, want de piloten die de Boeings op termijn zullen vliegen vinden dat de aanpassingen juist wel moeten worden gedaan.