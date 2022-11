Kustwacht ontvangt tweede Dash 8 op Schiphol

De Nederlandse Kustwacht heeft donderdag haar tweede DHC Dash 8 in ontvangst genomen. Na het afronden van een test- en acceptatieprogramma zal de PH-CGE inzetbaar worden.

In september ontving de Kustwacht al haar eerste Dash 8. De twee nieuwe toestellen komen ter vervanging van de verouderde Dornier 228’s. Met een leeftijd van zo’n 36 jaar zijn de twee Dash 8’s overigens niet bepaald jong te noemen. Eerder dit jaar werden de toestellen in Canada volledig vernieuwd en voorzien van geavanceerde communicatie- en observatieapparatuur. De vliegtuigen kunnen langer blijven vliegen dan de Dorniers, en beschikken over onder meer een radarsysteem waarmee de Kustwacht dag en nacht een snel overzicht krijgt van bijvoorbeeld het scheepvaartverkeer. Aan de onderkant van de toestellen bevindt zich een luik waarmee onder meer een reddingsvlot kan worden afgeworpen.

Ook in de cabine is het, mede dankzij de beschikking over een drukcabine, prettiger toeven. ‘Het vliegtuig heeft onder meer een drukcabine, je hebt er minder last van geluid en trillingen en het is een stuk ruimer. De meeste mensen kunnen er rechtop in staan. En er zijn zelfs een oventje, koffiezetapparaat en een wc aan boord. Prettig, want met dit toestel kunnen we straks twee keer zo lang vliegen als met de Dornier. En als je zoveel uren achter elkaar in de lucht zit, bijvoorbeeld bij reddingsoperaties, is het geen overbodige luxe als je even iets kunt drinken of naar het toilet kunt’, vertelt Michel Versteeg van ISR Support, die in september het eerste toestel naar Nederland vloog.

De Dash 8’s worden eveneens gestationeerd op Schiphol-Oost, maar in tegenstelling tot de Dornier 228’s worden ze voor een periode van tien jaar geleased. Belangrijk verschil is dat het vliegwerk en het onderhoud vrijwel volledig uit handen worden gegeven. De Kustwacht zorgt vervolgens voor de waarnemers. Naast de uitbesteding van een deel van de werkdruk brengt de leaseconstructie het voordeel mee dat de Kustwacht niet te maken krijgt met onverwachte kosten.