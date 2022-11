Nigeria Air voor eerste vlucht al aan de grond

Samen met Ethiopian Airlines richtte Nigeria een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij opgericht. Maar voorlopig kan Nigeria Air haar vleugels niet uitspreiden.

Nigeria Air beschikt al over een exploitatievergunning, maar mag vooralsnog niet starten. Ethiopian Airlines heeft een belang van 49 procent in het bedrijf, terwijl de Nigeriaanse firma’s MRS Oil and Gas en Skyway Aviation Handling samen 46 procent van Nigeria Air bezitten. De overige vijf procent is toegekend aan de Nigeriaanse regering.

Bestaande Nigeriaanse luchtvaartmaatschappijen zijn het niet eens met de verdeling en tekenden bezwaar aan. Airline Operators of Nigeria, een vereniging die bestaat uit Azman Air, Air Peace, Max Air, United Nigeria Airlines en Topbrass Aviation, was de eiser in de rechtszaak die resulteerde in de stop. Volgens deze vereniging verleende de regering de exploitatievergunning zonder de gebruikelijke veiligheidscontroles toe te passen. De vereniging vreest dan ook dat Ethiopian Airlines de nieuwe maatschappij vooral wil gebruiken om de Nigeriaanse markt te penetreren.

De overheid ziet dat anders. De nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij is belangrijk voor de stabiliteit en economie van het land. Ondanks het bevel van de rechtbank gaf Hadi Sirika, luchtvaartminister, aan dat de regering er alles aan gaat doen om Nigeria Air toch van de grond te krijgen.

Comac

Nigeria Air beschikt nog niet over vliegtuigen. Omdat de maatschappij al snel wil beginnen met vliegen, moet ze op korte termijn toestellen vinden. De wachttijd voor een Boeing 737 of Airbus A320 kan al snel oplopen tot vijf jaar, dus kijkt het bedrijf naar de Chinese fabrikant Comac. Vanwege de korte wachttijd voor de C919, is het zeer aantrekkelijk voor Nigeria Air om voor dit toestel te kiezen. Tot nu toe is het ook de enige niet-Chinese maatschappij die interesse toonde in de C919.