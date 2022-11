Oefening Falcon Autumn: “Trots op wat we bereikt hebben”

Met een grootschalige ‘air assault’ op voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg, kwam oefening Falcon Autumn deze week ten einde. De afgelopen drie weken oefende 11 Luchtmobiele Brigade samen met het Defensie Helikopter Commando (DHC) en buitenlandse militairen op diverse locaties in Nederland. Up in the Sky sprak met commodore Robert Adang, commandant van DHC, over deze oefening.

“Voor het eerst sinds lange tijd hebben we in Nederland weer een internationale helikopteroefening van deze omvang. Het is mooi te zien hoe alle deelnemende eenheden een steile leercurve doormaken, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking. De Polen en wij hebben een andere achtergrond en ander materieel. Het maakt me ontzettend trots als commandant, wat we in tweeënhalve week bereikt hebben”, vertelt Adang.

Commodore Robert Adang, commandant van Defensie Helikopter Commando © Leonard van den Broek

Beschermen van NAVO-grondgebied is de situatie die beoefend werd tijdens de oefening: er is een NAVO-land aangevallen en de bondgenoten reageren daarop. De luchtmobiele militairen moeten belangrijk terrein terugwinnen en de vijand verjagen. Militairen van de Nederlandse 11 Luchtmobiele Brigade en Defensie Helikopter Commando oefenden hierin samen met Poolse, Amerikaanse en Duitse militairen. De Poolse strijdkrachten en de United States Army stuurden beide een aantal helikopters. Het innemen van voormalig vliegveld Valkenburg en uitschakelen van de tegenstander vormde het sluitstuk van Falcon Autumn.

De samenwerking tussen 11 Luchtmobiele Brigade en Defensie Helikopter Commando was volgens Adang het voornaamste doel van de oefening. Maar ook het verbeteren van de internationale samenwerking is van groot belang geweest. “Er zijn veel overeenkomsten met de Amerikanen, bijvoorbeeld wat betreft materieel en procedures. Toch zijn er ook nog wel verschillen, op detailniveau. Door intensief samen te werken tijdens een oefening als deze, groeien we nog dichter naar elkaar toe.”

Twee Amerikaanse CH-47F Chinooks vertrekken vanaf oefenlocatie Ossensluis © Robert Arts

Vanwege operationele verplichtingen kon de US Army niet gedurende de hele oefening deelnemen. Op 12 november gingen de meeste Amerikaanse helikopters weer terug naar hun standplaats in Duitsland. Toch toonden de Amerikanen zich enthousiast over Falcon Autumn. “Ze voelden zich zeer welkom. Zo waren de faciliteiten voor de deelnemende militairen op de Luitenant-generaal Best Kazerne, het voormalig vliegveld De Peel, beter dan ze waren gewend tijdens een oefening.”

Inbedden van de Poolse deelnemers vergde meer inspanning: “De Polen waren hier met twee Mil Mi-8-helikopters en een Mi-17. Dit zijn oudere helikopters van Russische makelij. De communicatieapparatuur zoals boordradio’s zijn van een andere standaard, waardoor communicatie net wat lastiger verliep. De afgelopen twee weken hebben we allemaal heel veel geleerd. Daardoor was het nu mogelijk bij deze laatste air assault de Polen voorop te laten vliegen in de tweede wave. Twee weken geleden was dit nog niet mogelijk geweest.”

Poolse Mil Mi-8 transporthelikopter © Leonard van den Broek

Landende Poolse Mi-8 en Mi-17 transporthelikopter © Leonard van den Broek

Nederlandse Chinook landt naast Poolse Mi-8/17 helikopters tijdens Falcon Autumn © Leonard van den Broek

Militairen verlaten Nederlandse CH-47F Chinook © Leonard van den Broek

Het oefenscenario van de oefening is wel aangepast aan de internationale ontwikkelingen. De oorlog in Oekraïne heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat ook ‘cyber threats’ onderdeel zijn van de oefening. “Op de tijdelijke basis in Vredepeel zijn ook digitale oefenaanvallen uitgevoerd met virussen, om te kijken of men daar goed op reageert.”