Saudi-Arabië bijna klaar voor nieuwe nationale airline

De nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij van Saudi-Arabië gaat waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar de lucht in.

De tweede flag carrier van het land, voorlopig ‘RIA’ genaamd, zou eigenlijk pas in 2024 worden gelanceerd. Saudi-Arabië is momenteel echter bezig met grootschalige investeringen in de luchtvaartsector, waardoor de introductie van de nieuwe maatschappij met ruim anderhalf jaar naar voren is gehaald. Vanuit het Saudische Public Investment Fund wordt maar liefst dertig miljard dollar in de airline gestoken. Daarmee moet RIA van luchthaven Riyad een van de grootste hubs ter wereld maken, en zal het vliegveld als grootschalig overstapknooppunt direct concurreren met Dubai, Abu Dhabi en Doha. Saudia, de andere nationale maatschappij, zal vanuit Jeddah blijven opereren.

Eind oktober werd al duidelijk dat Saudi-Arabië in onderhandeling is met Airbus over de aanschaf van tot wel veertig A350’s voor RIA. Verder is er nog maar weinig bekend over hoe de vloot van het bedrijf eruit moet gaan zien. In totaal zou deze uit ongeveer 75 toestellen moeten bestaan, waarbij ook de Boeing 787 Dreamliner als optie wordt genoemd. Of het bedrijf ook met narrowbody’s gaat vliegen is nog onbekend.