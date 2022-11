Uitspraak MH17-proces: drie keer levenslang

De rechtbank Den Haag maakte donderdagmiddag de straffen bekend die aan drie van de vier verdachten worden opgelegd voor het neerschieten van MH17.

Drie van hen zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, de vierde is vrijgesproken. Tegen alle verdachten werd door het OM levenslang geëist voor het neerschieten en ombrengen van de 298 inzittenden van vlucht MH17.

Bij de aanslag op de Boeing 777 van Malaysia Airlines kwamen op 17 juli 2014, ruim acht jaar geleden, in het oosten van Oekraïne alle 298 passagiers om het leven, waaronder 196 Nederlanders. De rechtszaak begon op 9 maart 2020. Nadat het internationale onderzoeksteam jarenlang bewijs verzamelde, volgde donderdag dus eindelijk de uitspraak.

Verdachten

Het MH17-proces draait om vier verdachten: drie Russen en een Oekraïner. De Russen Igor Girkin en Sergei Doebinski en de Oekraïner Leonid Chartsjenko kregen donderdag dezelfde straf opgelegd. De derde Rus, Oleg Poelatov, is vrijgesproken van de aanklachten omdat de rechtbank ze niet wettig en overtuigend bewezen acht. Ook was Poelatov de enige verdachte die zich liet verdedigen door een advocaat. Naast de levenslange gevangenisstraf moeten Girkin, Doebinski en Chartsjenko een schadevergoeding aan de nabestaanden betalen van in totaal ruim 16 miljoen euro. Zij waren echter tijdens de uitspraak niet in aanwezig in de rechtbank in het Justitieel Complex Schiphol, aangezien Rusland hen niet wil uitleveren. Ze zijn dus bij verstek veroordeeld.