Cathay: de handtekening van Hongkong

Voor luchtvaartenthousiastelingen is het vaak een sport zoveel mogelijk verschillende vliegtuigtypes te scoren bij het boeken van een vlucht. Mensen die van A naar B vliegen hebben doorgaans geen idee met wat voor machine ze de lucht ingaan. Zaken als prijs, aantal keren overstappen en reiscomfort geven veelal de doorslag. De keus kan natuurlijk ook vallen op een specifieke airline, bijvoorbeeld eentje van je thuisland. Of van het land waar je naartoe gaat. Gaat de trip naar Hongkong? Waarom dan niet kiezen voor Cathay Pacific Airways?

‘Met onze Hongkong signature cuisine kom je meteen in de sfeer’, zegt Paul Johannes, Head of Marketing and Sales voor Europa. ‘Aan boord moet je de stad al letterlijk kunnen proeven.’ Denk daarbij vooral niet aan het soort eten dat de plaatselijke Chinees serveert, dat is Chinees op zijn Hollands. In de Economy heb je de keus tussen twee verschillende maaltijden en wordt er later een midnight snack geserveerd, in de andere klassen kan je uitgebreid kiezen. ‘Maar om het even waar je zit, ons uitgangspunt is dat de ervaring overal premium is’, verzekert Paul. Ook met de drankjes zit je goed tijdens de lange vlucht. Niet alleen frisdrankjes en vruchtensapjes zijn beschikbaar, ook wijn en verschillende soorten bier. Vlieg je Premium of Business dan behoort zelfs het feestelijke champagne tot de mogelijkheden. Uiteraard wordt er ook koffie en thee geschonken. Cathay ging een samenwerking aan met JING-thee om aan boord theeën te kunnen serveren afkomstig uit China, Japan, India en Sri Lanka.

Een topproduct

Heb je nog nooit in een Airbus A350-1000 gevlogen? Dan biedt Cathay de kans! De luchtvaartmaatschappij nam haar eerste vliegtuig van dit type op 19 juni 2018 in ontvangst. De eerste bestemming waarop de machine werd ingezet was Dulles Airport, Washington. Sinds 1 december van hetzelfde jaar vloog Cathay als eerste ook met de A350-1000 op Schiphol in plaats van met de Boeing 777-300ER. ‘Het is een topproduct’, vervolgt Paul. Hij prijst de machine, die 14.800 kilometer kan overbruggen en wordt aangedreven door Rolls Royce Trent XWB-97 motoren, als duurzaam en efficiënt. ‘Het comfort van de passagier was de belangrijkste focus bij het ontwerpen van de cabines van dit nieuwe vliegtuig. Van nose to tail is het voorzien van wifi. Allepassagiers aan boord van onze A350’s kunnen dus surfen, streamen en berichten sturen. Ook kunnen al onze klanten zich tijdens de lange vlucht vermaken met een zeer uitgebreid IFE (In-flight entertainment, red). Technologische vooruitgang voor verminderde jetlag, led-sfeerverlichting en vijftig procent stillere cabines in waargenomen niveaus van externe ruis, zorgen voor een zo goed mogelijke ervaring.’

Stoelen en klassen

De A350-1000 is uitgerust met 334 stoelen. ‘Naast de verbeterde Business Class en Premium Economy Class is er, sinds we met dit toestel vliegen, een gloednieuwe Economy Class’, vertelt Paul niet zonder trots. De Business Class is voorzien van full-flatstoelen die in een opstelling staan van 1-2-1. In de Premium is het 2-4-2 en in de Economy 3-3-3. Vooral de Premium Economy blijkt bij de Nederlandse klanten erg populair te zijn.’Paul noemt nog een leuk detail: ‘Alle stoelen aan het gangpad zijn voorzien van een armleuning die omlaag kan. Je kunt je dus makkelijk naar de zijkant draaien als een van de mensen naast je erlangs moet.’

Volop interesse voor Hongkong

Voordat de coronapandemie uitbrak, vloog Cathay bijna dagelijks op Amsterdam. Paul: ‘Dat is nu drie keer per week. De groei zit er gelukkig weer in. Op Londen komen we nu tot wel vier keer per dag. Madrid en Milaan zijn herstart, Zürich komt er in december weer bij. Op Manchester, Parijs, Tel Aviv en Frankfurt wordt nog steeds gevlogen, maar ook hier varieerde, net als op Amsterdam, het aantal vluchten tijdens de pandemie per week.

Aan de boekingen zien we dat er weer volop interesse is om naar Hongkong te komen. Alle vluchten zitten compleet vol, de mensen willen weer vliegen. Familie bezoeken, zakendoen, elkaar face to face ontmoeten.’ Bij binnenkomst volgt een test. Kom je daar goed doorheen dan krijg je voor de eerste drie dagen een code. Dat houdt in dat je nog niet naar binnen mag in een restaurant. Eten afhalen kan wel. ‘Zijn die drie dagen eenmaal voorbij dan is life normal again’, zegt Paul. Hij is een en al enthousiasme voor de stad waarin hij zelf vijf jaar woonde. ‘Als je wilt kan je er altijd bezig zijn’, stelt hij. Je kunt er shoppen, hiken, chillen op de stranden, de klim maken naar de grote Boeddha, de Symphony of Lights bekijken, met het trammetje omhoog naar de Victoria Peak, te veel om op te noemen. Op de vraag of het er ondanks de gespannen relatie met China nog prettig toeven is, antwoordt hij: ‘De kern is er nog altijd. Het is een handelsstad, dat zit in het DNA.’

Laatste aanwinst

Vanuit Hongkong kan je ook nog allerlei interessante kanten op. Het binnenland van China in of door naar bijvoorbeeld Bangkok, Seoul of Tokio. ‘Wij willen onze hub-functie vanaf onze thuishaven naar de rest van Oost- en Noordoost Azië en de Zuidwest Pacific zo sterk mogelijk maken’, vervolgt Paul. ‘De preferred carrierzijn richting het oosten.’ De overstap op Chek Lap Kok, de internationale luchthaven van Hongkong, is een belevenis op zich. ‘Er is veel te doen en te zien. Als je Business vliegt ben je ook welkom in onze lounges, die ook weer rond het signature-concept zijn gebouwd.’

Vanuit de A350-1000 kan je dan overstappen in een machine van hetzelfde type of in een Boeing 777-300ER of een van de kleinere Airbussen. ‘Onze laatste aanwinst in dat segment is de A321neo’, zegt Paul. Ook daarin is het goed toeven, met overal wifi, topentertainment, veel opbergruimte en led-sfeerverlichting. De Businessclass is voorzien van cocon seats. Een extra toilet moet zorgen voor minder lange rijen. ‘Het is een zeer efficiënt toestel’, vertelt Paul. ‘Aanzienlijk minder CO2-uitstoot per stoel en bijna vijftien procent minder lawaai dan bestaande vliegtuigen.’

Duurzaamheid

China is meer luchtvaartmaatschappijen rijk dan enkel Cathay Pacific Airways. ‘Competition is there to stay, we welcome competition, kom maar op’, stelt Paul. ‘We doen er alles aan om een vlucht van het moment van het boeken tot het uitstappen zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen. In relatie met de lange wachttijden op Schiphol kijken we samen met de luchthaven hoe deze pijnpunten voor onze passagiers zijn te verminderen. Schiphol is heel transparant over het probleem, de samenwerking is goed. Toen onze vliegtuigen aan het begin van de covidtijd aan de grond stonden, hebben we de kans gegrepen om ons product verder te verbeteren. Duurzaamheid staat hoog bij ons op de agenda. Onlangs hebben we 38 miljoen galon SAF (Sustainable Aviation Fuel, red) ingekocht om in 2025 te gebruiken. Onze inzet is om in 2030 voor tien procent op SAF te vliegen en in 2050 net zero.’

Het gebruik van plastic wordt zoveel mogelijk geëlimineerd, afval wordt gerecycled. Al meer dan zeven jaar werkt Cathay samen met Feeding Hong Kong en Food Angel, twee lokale liefdadigheidsinstellingen in Hongkong. Eerstgenoemde instelling verzamelt en herverdeelt verpakt voedsel van hun inkomende vluchten. De andere vergaart vers voedsel en ingrediënten en bereidt maaltijden voor senioren in Hongkong. In 2021 doneerde Cathay meer dan 113 ton voedsel aan beide liefdadigheidspartners voor distributie aan mensen met voedselhulpbehoefte in Hongkong.

Boeing 747

Wie als passagier nog met de Boeing 747 denkt te kunnen vliegen bij Cathay vist achter het net, want die mogelijkheid deed zich op 8 oktober 2016 voor de allerlaatste keer voor in de vorm van een farewell flight met het registratienummer B-HUJ. Als Cathay Pacific-flight 8747 vloog de Jumbo over Victoria Harber als afscheid van een tijdperk. Gedurende de 21 jaar die de ‘Uniform Juliet’ bij Cathay vloog behaalde ze een aantal mijlpalen. Op 6 juli 1998 landde ze als het eerste commerciële vliegtuig op Chek Lap Kok International Airport. In datzelfde jaar voltooide zij als eerste een transpolaire vlucht vanaf de luchthaven JFK in New York, de langste non-stop passagiersdienst op dat moment. Ook was zij het ‘persvliegtuig’ bij het bezoek van de Amerikaanse president Bill Clinton aan China in 1998. Korte tijd na haar afscheidsvlucht werd zij overgevlogen naar Bruntingthorpe Airport, Groot-Brittannië, waar in 2017 haar ontmanteling plaatsvond. Voor de liefhebbers zijn er niet alleen plane tags te koop, maar ook pennen en kaarthoudersets. Cathay zet de Jumbo nog wel in voor vrachtvervoer, zes van het type 400-ERF en veertien van de daarop volgende generatie, de 8-F.

Bezig met groei

Paul wil er niet aan denken dat covid de wereld en daarmee ook de luchtvaartwereld inclusief Cathay, opnieuw stillegt. De maatschappij hoopt eind volgend jaar weer op zeventig procent van het niveau van voor de coronacrisis te zitten. ‘We are back, druk bezig met groei. Recruitment is hard bezig met het werven van vierduizend nieuwe mensen, zowel vliegers als flight attendants.’ Er vindt niet alleen lokale werving plaats, ook ver daarbuiten. Dus mocht je ambitie hebben…