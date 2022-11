Rusland reageert op uitspraken MH17-proces

Afgelopen donderdag maakte de rechtbank de straffen van de verdachten van het neerschieten van de MH17 bekend. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken kan zich er niet in vinden.

De rechtbank oordeelde dat de Russen Igor Girkin en Sergei Doebinksi en Oekraïner Leonid Chartsjenko een levenslange gevangenisstraf te wachten staat. Daarnaast moeten zij een schadevergoeding van ruim zestien miljoen euro aan de nabestaanden betalen. De vierde verdachte, Oleg Poelatov uit Rusland, is vrijgesproken, omdat de rechtbank de aanklachten niet wettig en overtuigend bewezen acht. Tevens liet hij zich als enige verdedigen door een advocaat.

Rusland betwist partijdigheid

Rusland, dat de verdachten die bleken te behoren tot een door Rusland gesteunde separatistische groep in Oost-Oekraïne niet wilde uitleveren aan Nederland, wijst de straffen af. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde ze ‘schandalig’ en ‘politiek gemotiveerd’. Tevens zou het vonnis ‘partijdig’ zijn omdat de conclusies gebaseerd zijn op anonieme getuigen. Rusland benadrukt dat de rechtbank onder ‘ongekende druk’ stond van de Nederlandse politici, media en aanklagers.

Daarmee concludeert het land dat het ‘een van de meest schandalige zaken in de geschiedenis’ zou kunnen worden. ‘We blijven teleurgesteld dat Rusland niet betrokken kon worden en niet mocht deelnemen aan het onderzoek. We zijn er zeker van dat deze beslissing niet heeft bijgedragen aan de onpartijdigheid van het onderzoek’, citeert Simple Flying de Russische presidentiële woordvoerder.

Nederland oneens met reactie

Die uitspraken van Rusland schoten bij Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, in het verkeerde keelgat. Hij noemde ze ‘volstrekt verwerpelijk’ en stelt dat hiermee ‘de wereld op zijn kop’ staat. ‘Rusland schendt zelf in alle opzichten de internationale wetten. We kunnen dit niet laten passeren en moeten laten zien dat we wel degelijk de rechtsstaat respecteren en een onafhankelijke rechterlijke macht hebben’, zei hij voor de camera van Algemeen Dagblad.

Honderdduizend dollar

De Oekraïense regering looft voor de man of vrouw die Igor Vsevolodovitsj Girkin, alias ‘Igor Strelkov’, krijgsgevangen weet te maken, honderdduizend dollar uit. Acht jaar na zijn gedwongen ontslag als ‘minister van Defensie’ van de Russische separatisten in Donetsk, trok hij het uniform weer aan om als vrijwilliger te vechten in Oekraïne. In zijn wereld is er geen plaats voor de hedendaagse Oekraïense natiestaat, bericht NRC in een artikel waarin zijn doopceel wordt gelicht.