Stewardess oogst lof na optreden aan boord

Aan boord van een easyJet-vlucht overleed donderdag een passagier. Het optreden hierbij van een jonge stewardess bleef bij een aantal passagiers niet onopgemerkt.

Het vliegtuig, registratie G-UZLL, steeg op vanuit vanuit Paphos (Cyprus) om op weg te gaan naar Londen Gatwick. Het cabinepersoneel vroeg vervolgens of er een arts of paramedicus aan boord aanwezig was. Daarop staken twee mensen ‘aarzelend’ hun hand op, maar zij konden echter niet meer bieden dan de vaardigheden van de crewleden.

Een man die naast de passagier in kwestie zat, wurmde zich langs hem zodat een defibrillator naar de achttiende rij gebracht kon worden. De pogingen om het hart van de 50-jarige man weer op gang te brengen, mochten echter niet baten. Ondanks dat bleef het cabinepersoneel kalm, zelfs tegenover de andere passagiers. Op de vraag van een medereiziger die zei zelf verpleegkundige te zijn, antwoordde een steward dat ‘hij niets kon zeggen’. Ook boden de crewleden andere inzittenden die vlak achter de overleden man zaten de mogelijkheid aan om te verhuizen naar rijen achter in het vliegtuig.

Lof voor cabinepersoneel

Ter hoogte van Parijs maakten de piloten van het toestel melding van een overleden passagier. Na deze vaststelling ging het cabinepersoneel ‘vakkundig’ op zoek naar de bagage van de persoon. Een van de inzittenden sprak vol lof over het optreden van het cabinepersoneel waarin een jonge stewardess het voortouw nam. ‘Ze heeft het absoluut geweldig gedaan, terwijl dit toch ook wel heel lastig moet zijn. Het team behandelde de situatie met buitengewone kalmte en professionaliteit’, aldus de anonieme melder tegenover Daily Star. De gezagvoerder zou hebben gesproken over een behandeling van de overledene met ‘waardigheid’. Pas na aankomst van het vliegtuig van easyJet op Londen Gatwick zijn alle inzittenden ervan op de hoogte gebracht dat een van hen tijdens de vlucht was overleden.

Het komt wel vaker voor dat een passagier tijdens een vlucht overlijdt. Op 16 juli vorig jaar overleed een passagier aan boord van een Ryanair-vliegtuig als gevolg van een hartaanval.