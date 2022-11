Cabinepersoneel grijpt in na brand aan boord A320

Roken aan boord mag niet, maar sigaretten meenemen in de handbagage is wel toegestaan, ook als het om e-sigaretten gaat. Een passagier aan boord van een Airbus A320 van Air France raakte deze maand gewond doordat er een ontsteking van een lithiumbatterij plaatsvond in zo’n sigaret.

Het incident deed zich voor op 2 november tijdens de eindnadering op baan 26L van vlucht AF9421 vanuit Malaga naar Parijs Charles de Gaulle die 2 november. Volgens Simple Flying greep het cabinepersoneel direct in toen de brand ontstond. Het Franse Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety (BEA) liet weten dat de crewleden een speciale kit gebruikten om de brand te bestrijden. Daardoor kon de A320, registratie F-HEPJ, een veilige landing maken. De machine stond vervolgens zo’n achttien uur aan de grond. Of er (herstel)werkzaamheden in het vliegtuig hebben plaatsgevonden is niet bekend. Het BEA doet verder onderzoek naar het voorval.

Risico’s van sigaretten

Dat (e-)sigaretten voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen bleek wel toen een A320 van EgyptAir op 19 mei 2016 neerstortte. Het toestel was onderweg vanuit Parijs Charles de Gaulle naar Caïro (Egypte). In april dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat die fatale crash veroorzaakt werd door een (weliswaar) normale sigaret die opgestoken was door een van de vliegers. In 2018 concludeerde het BEA al dat een brand de oorzaak was van de ramp.