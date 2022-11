Gevangenisstraf voor Chinese spionage op motoren

Een Chinese man, Xu Yanjun, is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar. De man in kwestie is schuldig bevonden aan spionage op verschillende ondernemingen binnen de luchtvaartindustrie.

De man infiltreerde tussen 2013 en 2018 diverse bedrijven, waaronder het Amerikaanse General Electric en de Franse Safran group. Naast het kopiëren van data vanaf computers installeerde Xu daar ook malware.

Toen de man in 2018 een werknemer van General Electric benaderde voor informatie over de nieuwe composietmotoren van dit bedrijf, werd de FBI erbij gehaald. Bij een afspraak tussen Xu en de werknemer vond de arrestatie plaats van de de Chinese spion.

Inmiddels is bekend dat Xu in dienst was van de Chinese geheime dienst en de informatie die hij verkreeg naar China stuurde. Volgens Het Amerikaanse Openbaar Ministerie zou het land bezig zijn met het ontwikkelen van eigen straalmotoren, waarvoor tientallen spionnen zijn ingezet.