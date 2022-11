Meerdere aanvaringen 737 tijdens één vlucht

Een Boeing 737-800 van American Airlines kreeg tijdens een vlucht naar Kansas City te maken met meerdere vogelaanvaringen.

De machine, registratie N844NN, vertrok op 14 november om 20:15 uur lokale tijd vanuit Chicago O’Hare International Airport. De hele vlucht verliep zonder problemen totdat de 737, met 139 passagiers aan boord, oplijnde voor de landingsbaan in Kansas City. Het vliegtuig kwam diverse keren in zwermen vogels terecht. De vliegers raakten hun snelheidsindicatie kwijt doordat het pitot/staticsysteem dat het verstopt was geraakt als gevolg van de vogelaanvaringen, niet meer correct functioneerde. Zij kondigden dan ook een noodtoestand af. Met de landingsbaan in zicht bereidden zij zich voor op een visual approach. Reddingswerkers en brandweerwagens werden opgeroepen naar de luchthaven te komen, maar hoefden voor zover bekend geen actie te ondernemen. Uiteindelijk arriveerde de 737 acht minuten na de aanvaringen veilig in Kansas City.

Un American Airlines B737 golpeó a los gansos al acercarse a la pista 01R en Kansas City, MO. pic.twitter.com/aLCACUc16P — Nelson Carvallo (@NelsonCarvallo) November 19, 2022

Schade aan 737

Hoewel niemand van de inzittenden gewond raakte, kwam het toestel zelf wel flink gehavend uit de strijd. Onder meer de neus, linkermotorkap en linkervleugel liepen forse beschadigingen op, zoals bij een artikel dat Aviation Harold publiceerde is te zien. Op dezelfde afbeeldingen is op de betreffende delen zijn bloedsporen van de vogels zichtbaar. In Kansas City vond nader onderzoek plaats naar de aanvaring. Volgens gegevens van Flightradar24 zou de N844NN de volgende dag om 6:30 uur lokale tijd naar Miami vliegen, maar dat gebeurde uiteindelijk iets minder dan tien uur later dan gepland.