Onbeperkt vliegen voor minder dan 800 euro per jaar

De Amerikaanse budgetmaatschappij Frontier biedt reizigers de mogelijkheid een pas te kopen waarmee zij een jaar lang onbeperkt kunnen vliegen. De pas gaat 1999 dollar per jaar kosten, maar is momenteel afgeprijsd naar 799 dollar per jaar, omgerekend 770 euro.

Het aanbod is volgens de maatschappij bedoeld om lege stoelen op te vullen. Reizigers kunnen met de pas dan ook slechts een dag van tevoren hun vlucht reserveren. Internationale reizen kunnen tien dagen van tevoren worden vastgelegd. De pas is een jaar lang geldig op bijna alle dagen. Op grofweg dertig dagen is de pas, vanwege feestdagen en extra drukte, niet bruikbaar.

Bij de onbeperkte hoeveelheid vluchten is echter niet alles inbegrepen. Voor iedere reis moet de passagier één cent betalen, plus de belastingen, waardoor een ticket alsnog enkele tientjes zal kosten. Stoelselectie of ruimbagage zijn ook niet inbegrepen bij het aanbod van de budgetmaatschappij.

Frontier is niet het enige bedrijf met een dergelijk product. Het is bij diverse maatschappijen mogelijk een soort ‘strippenkaart’ te kopen. Dit stelt reizigers in staat voor een vast bedrag een bepaalde hoeveelheid vluchten te boeken. Ook KLM had ooit een dergelijk aanbod, de zogenaamde KLM Flight Bundle. Dit programma werd echter in 2021 stopgezet.