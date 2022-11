Piloot krijgt bijzondere rol tijdens vlucht | Foto’s

Een piloot van Frontier Airlines voltrok afgelopen weekend een huwelijk op een vlucht tussen Denver en Las Vegas. Alhoewel de actie was gepland door de luchtvaartmaatschappij, waren de overige passagiers vooraf niet op de hoogte van het in-flight entertainment.

Het kersverse bruidspaar won eerder de ‘Wedding in the Sky V.I.P Las Vegas experience’ die door Frontier en de Las Vegas Convention and Visitors Authority was georganiseerd.

Een Frontier Airlines piloot, die als passagier mee vloog naar Las Vegas, voltrok het huwelijk. Na de landing begaf het stel zich naar hun tweede huwelijksceremonie, die in een kapel in Las Vegas plaatsvond.

Naast het winnen van een uniek huwelijk kreeg het bruidspaar ook hun volledige reis vergoed, inclusief een verblijf in Las Vegas.

©Frontier Airlines