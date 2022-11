Piloten na LATAM-ongeluk de cel in

Na de botsing van een A320neo van LATAM op de startbaan van de luchthaven van Lima werden de piloten gearresteerd. De vliegers moesten ruim een dag op het politiebureau doorbrengen. De handelwijze van de autoriteiten stuit op kritiek vanuit de vakbond.

Tijdens de takeoff botste de Airbus met een brandweerauto die zich eveneens op de startbaan bevond. De A320neo vloog kort daarop in brand. Alle passagiers en crew van de LATAM-vlucht konden het toestel veilig verlaten, maar de inzittenden van de brandweerauto overleefden het ongeluk niet. Kort na het ongeluk werd de LATAM-bemanning door de politie in de boeien geslagen, nog voordat ze medisch waren onderzocht. De arrestatie van de piloten leidt tot felle kritiek vanuit de internationale vakbond IFALPA. ‘Het is in geen geval gepast de crew van LATAM-vlucht 2213 onmiddellijk na een ongeluk of incident te verhoren totdat ze professioneel zijn beoordeeld door gekwalificeerd medisch personeel. De evaluatie moet helpen vast te stellen in hoeverre ze mentaal en fysiek geschikt zijn om nauwkeurige informatie aan de onderzoekers te verstrekken’, schreef de vakbond in een verklaring.

Ook wees de vakbond erop dat het direct arresteren van de piloten haaks staat op de Positive Safety Culture-beginselen zoals die internationaal zijn vastgelegd. Bovendien zou het in een veel te vroeg stadium de indruk wekken dat het ongeluk aan een fout van de piloten te wijten is. Na ruim een dag werden de piloten op zaterdagavond vrijgelaten, al is het nog onduidelijk of ze verder vervolgd zullen worden. De vrijlating volgde waarschijnlijk op ontwikkelingen in het onderzoek, waaruit naar voren kwam dat de brandweerauto’s die zich op de startbaan bevonden met een oefening bezig waren en mogelijk zonder toestemming de baan waren opgereden, al wordt dat laatste door de luchthaven ontkend. Het is ook mogelijk dat er bij de luchtverkeersleiding een fout is gemaakt. De IFALPA roept de Peruaanse autoriteiten op om de safety culture-principes alsnog in acht te nemen bij het vervolg van het onderzoek.