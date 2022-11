Lufthansa wil duizenden nieuwe mensen in dienst

De Lufthansa Group laat in een statement weten een wervingscampagne te starten om ruim twintigduizend nieuwe werknemers in dienst te nemen.

De campagne ging maandag 21 november van start. Het concern heeft dit jaar al enkele duizenden mensen aangenomen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor meer dan 45 beroepen in verschillende landen. De focus ligt voornamelijk op technici, IT-specialisten, juristen, piloten en cabinepersoneel. Ook biedt de Lufthansa Group jongeren leercontracten en duale studieprogramma’s aan.

‘We laten duidelijk zien dat de Lufthansa Group met grote ambitie naar de toekomst kijkt. Om tot de top van de branche te behoren, hebben we betrokken en gemotiveerde medewerkers nodig voor een breed scala aan taken en uitdagingen. De bedrijven van de groep bieden perspectief voor de toekomst met boeiende vacatures. Mensen, culturen en economieën op een duurzame manier met elkaar verbinden, dat is wat ons drijft. Daarvoor hebben we versterking nodig. We hebben nog veel te doen! Aldus Michael Niggemann, Lufthansa-topman.

Staking

Ondanks de behoefte aan piloten bij Lufthansa en haar dochtermaatschappijen is er nog een ander probleem. De groep had dit jaar vaak te maken met stakingen omdat veel van de vliegers het niet eens waren met de arbeidsomstandigheden. Of onopgeloste onderhandelingen invloed hebben op het animo voor de banen is niet bekend.