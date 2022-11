Piper stort neer in Colombiaanse woonwijk

Maandag crashte een tweemotorige Piper PA-31 als gevolg van een motorstoring in een woonwijk in de Colombiaanse stad Medellin. Geen van de inzittenden overleefde het ongeluk.

De 46-jaar oude Piper Navajo Chieftain steeg op van Enrique Olaya Herrera Airport toen de bemanning tijdens de klim een motorstoring meldde aan de luchtverkeersleiding. Vrijwel direct daarna stortte het vliegtuig neer op een huis in een dichtbevolkte woonwijk. Bij de crash kwamen de twee bemanningsleden en zes passagiers om het leven. Op de grond raakte niemand gewond.

Daniel Quintero, de burgemeester van Medellin, vertelde: ‘Er is een vliegtuig neergestort in de wijk Belen Rosales. De volledige capaciteit van de regering is geactiveerd om slachtoffers bij te staan. Helaas kon de piloot het vliegtuig niet in de lucht houden en stortte het neer in de buurt. Zeven huizen werden verwoest en zes andere gebouwen zijn beschadigd.’

Volgens het Bureau of Aircraft Accident Archives (BAAA) is het vliegtuig eigendom van Aeropaca SAS, een chartermaatschappij gevestigd op Medellín-Enrique Olaya Herrera Airport. Het rapport van BAAA meldde: ‘Het vliegtuig bracht zes mensen van Medellín naar Pizarro. Kort na het opstijgen van baan 02 ondervond de bemanning motorproblemen. De bemanning verloor de controle over het vliegtuig en stortte neer op een huis in de wijk Belén Rosales, op minder dan 500 meter van het einde van de landingsbaan, waarbij het in vlammen opging.’