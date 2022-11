Rechter veegt 737 MAX-rechtszaak van tafel

Een Amerikaans gerechtshof heeft maandag een collectieve rechtszaak tegen Boeing en Southwest Airlines over de 737 MAX naar de prullenbak verwezen.

Boeing en Southwest werden ervan beschuldigd een wat later bleek fataal gebrek in het design van de 737 MAX 8 verdoezeld te hebben. De passagiers die de zaak aanspanden beweerden in een periode van achttien maanden teveel te hebben betaald voor bijna 200 miljoen tickets. Southwest voerde namelijk een deel van de vluchten uit met de 737 MAX 8 en zou, samen met Boeing, de veiligheid van het toestel hebben overdreven. Zodoende zouden de vliegtickets minder waard zijn geweest. Het gerechtshof ging daar niet in mee en besloot maandag dat de zaak niet verder behandeld zal worden.

Na twee dodelijke ongevallen in 2018 en 2019 werd de 737 MAX wereldwijd meer dan anderhalf jaar lang aan de grond gezet. Volgens het hof konden de passagiers hooguit klagen over een ‘risico op lichamelijk letsel’ waaraan ze in het verleden mogelijk waren blootgesteld vanwege fraude door Boeing en Southwest. ‘Omdat dat risico zich nooit heeft verwezenlijkt, hebben de eisers in feite geen letsel opgelopen’, stelde het hof. Volgens de drie rechters konden de passagiers zodoende niet aantonen dat ze daadwerkelijk schade hadden geleden.