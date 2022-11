Rechtszaken over diefstal AirBridgeCargo 747’s

Leasemaatschappijen die vliegtuigen zijn verloren aan Russische inbeslagnames slepen de verzekeraars van die toestellen voor de rechter. Het gaat daarbij onder meer om de 747’s van vrachtmaatschappij AirBridgeCargo.

In het VK heeft leasemaatschappij Dubai Aerospace Enterprises, dat vliegtuigen verhuurde aan verschillende Russische airlines waaronder AirBridgeCargo, een zaak aangespannen tegen verzekeraar Lloyd’s of London. De claim in die zaak bedraagt ruim 850 miljoen euro. Ook in Dublin speelt een grote juridische procedure tussen verzekeraars en het Ierse leasebedrijf BOC Aviation. BOC heeft door de Russische vliegtuigdiefstal zeventien vliegtuigen verloren en verwacht de toestellen naar eigen zeggen ‘niet op korte termijn, of nooit’ terug te krijgen. De leasemaatschappij daagde afgelopen week maar liefst zestien verzekeringsmaatschappijen voor het Dublinse gerechtshof.

In totaal is BOC Aviation verwikkeld in zeven rechtszaken tegen 35 verzekeraars in Ierland, het VK en de Verenigde Staten. De hoogte van de claims loopt in totaal op tot een kleine vijf miljard dollar. Voor de Amerikaanse rechter wordt momenteel een ingewikkelde zaak tussen BOC en AirBridgeCargo uitgevochten. Interessant is het feit dat de Russische vrachtmaatschappij een tegenvordering heeft ingediend. Bij die vordering gaat het om een vliegtuig dat door BOC in beslag is genomen, maar waarbij twee van de motoren geen eigendom waren van de leasemaatschappij maar van AirBridgeCargo zelf. Het Russische bedrijf lijkt de motoren niet terug te krijgen en wil daarom een kleine 27 miljoen euro per motor zien. Naast de genoemde bedrijven heeft AirBridgeCargo ook leasevliegtuigen van Aircastle, Aviation Capital Group, Gecas en SB Leasing, die als gevolg van de Russische vliegtuigroof ook miljarden euro’s aan schade hebben geleden. Het is niet duidelijk of en in hoeverre zij hun AirBridgeCargo-vliegtuigen terug hebben weten te halen. Er leek enige tijd een doorstart van de operatie te komen onder de vlag van Etihad, maar daar zou inmiddels geen sprake meer van zijn.