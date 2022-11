Twente Airport en ILT opnieuw naar de rechter

Twente Airport stond maandag tegenover de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de rechtbank, zo meldt RTV Oost. De luchthaven wil een ontheffing voor het vertrek van grote vliegtuigen, maar de inspectie geeft die niet af.

Het probleem ontstond na de landing van zes Lufthansa-Boeing 747’s in 2020. Toen drie van de toestellen waren verkocht en het vliegveld moesten verlaten, bleek dat het volgens het luchthavenbesluit niet mocht. Grote vliegtuigen die onder de categorie D, E en F vallen mogen alleen op Twente Airport landen voor ontmanteling. Alle 747’s konden de luchthaven uiteindelijk veilig verlaten doordat er extra maatregelen werden genomen en er een tijdelijke ontheffing was afgegeven.

De luchthaven ontvangt in de toekomst graag meer vliegtuigen van die categorieën. Niet alleen voor ontmanteling, maar ook om tijdelijk te parkeren. Internationale veiligheidsvoorschriften stellen dat Twente Airport dan ‘Runway turn pads’ moet aanleggen maar volgens het vliegveld is dat een onnodige investering. Omdat ze al vele andere veiligheidsmaatregelen nemen om de toestellen te laten vertrekken, voegen de draaipaden niets toe aan de veiligheid, zegt Jan Schuring, directeur van het vliegveld. Schuring geeft aan dat ze al vele klanten ‘nee’ moesten verkopen en vindt dat jammer, zo loopt de luchthaven veel inkomsten mis.

‘Onnodig duur’

De investering kost ongeveer 2,5 miljoen euro. Wat volgens het vliegveld ‘onnodig duur’ is als het niks toevoegt aan de veiligheid maar ook omdat de luchthaven voorlopig nog op gemeenschapsgeld draait. Twente Airport probeert nu alsnog een ontheffing te ontvangen via de rechter zodat de ingreep niet nodig is. De ILT is bang dat als de rechter het vliegveld gelijk geeft, dat er veel meer grote vliegtuigen landen en vertrekken en vindt dat de Twentse luchthaven zich gewoon aan de regels moet houden. Als antwoord daarop zei Schuring dat het vliegveld geen tweede Schiphol wordt en het om ongeveer 20 tot 25 toestellen per jaar gaat. Binnen enkele weken doet de rechtbank een uitspraak.