Aantal klachten Eindhoven Airport neemt toe

Na magere jaren lijkt de luchtvaart op Eindhoven Airport weer volledig op stoom te zijn gekomen. En waar dit voor de sector goed nieuws lijkt brengt dit ook problemen met zich mee. Zo stijgt het aantal klachten over geluidhinder rond de Brabantse luchthaven.

Vergeleken met het derde kwartaal van het afgelopen jaar kwamen bij de luchthaven ruim tweeduizend klachten méér binnen dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. Wat wel opvallend was is dat het aantal klagers gedaald is met zo’n dertig procent, zo meldt Eindhovens Dagblad. Het gaat nu om 522 individuele klagers waar dat er eerst 751 waren. Niet minder dan 14.000 keer werd in een relatief korte periode van drie maanden het klachtenformulier op de website samenopdehoogte.nl ingevuld. In dit kwartaal in 2021 ging dat om ruim 12.000. Toen werd er wel minder gevlogen.

Serie-klagers

Net als bij andere luchthavens komt een groot deel van de klachten van een betrekkelijk klein groepje mensen. In de regel zijn dit (directe) omwonenden. In het geval van Eindhoven Airport gaat het om acht individuele klagers die samen 7.929 klachten indienden.

Maatregelen door de luchthaven

Het vliegveld wil stappen zetten om de overlast van de burgerluchtvaart te verminderen. Zo werd eerder deze maand bekend dat luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Eindhoven Airport vanaf 1 april 2023 een lager tarief betalen voor het landen en starten als ze vliegen met moderne toestellen die minder geluid maken en minder CO2 uitstoten. Ook geldt een lager tarief als ze overdag vliegen in plaats van vroeg op de ochtend of in de avonduren. Eindhoven Airport wil zo toewerken naar een situatie met minder uitstoot en geluidhinder voor omwonenden.