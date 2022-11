Beluga XL ongedeerd na incident

De Airbus Beluga XL die twee dagen vastzat in de blubber naast de landingsbaan op Albert-Picardie Airport heeft weer asfalt onder al haar wielen. Na het incident van eerder deze week is het toestel vlotgetrokken.

De Airbus Beluga XL,registratie F-GXLN, maakte afgelopen week na de landing een U-bocht om over de landingsbaan naar het platform te taxiën. Tijdens het keren raakte het neuswiel echter van de baan. Enkele momenten later gebeurde hetzelfde met het hoofdonderstel. Omdat de relatief kleine luchthaven niet over het materieel beschikt om de Beluga weg te slepen, bleef het vliegveld twee dagen lang gesloten.

Albert-Picardy Airport

Voordat Albert-Picardy Airport het decor werd van dit incident hadden waarschijnlijk nog maar weinig mensen van de luchthaven gehoord. Voor piloten die voor Airbus vliegen is het echter een bestemming die zij vaker aandoen. De Beluga-vluchten die Airbus gebruikt om vliegtuigonderdelen heen en weer te vervoeren tussen verschillende productielocaties, vormen het belangrijkste verkeer op Albert Picardy Airport. Airbus-dochter Stelia Aerospace bevindt zich namelijk in de buurt van het vliegveld.

Geen blijvende schade

Van de vier actieve Beluga XL’s is de F-GXLN de jongste. Het toestel met vlootnummer XL5 ging pas in september 2022 in gebruik. De XL5 liep geen blijvende schade op door het voorval. Op Albert Picardy is twee dagen lang onderhoud en inspectie verricht en daaruit bleek dat het toestel de werkzaamheden kan voortzetten. Dat het twee dagen duurde voordat dit bevestigd werd, lag aan de slechte weersomstandigheden op het Franse vliegveld.