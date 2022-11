Ryanair-personeel dreigt met staking in kerstvakantie

Het Belgische vliegend personeel van Ryanair wil mogelijk rond de kerstdagen gaan staken. De werknemers zijn ontevreden over hoe de maatschappij, sinds het opheffen van haar basis op de Brusselse luchthaven Zaventem, met hen omgaat.

Sinds afgelopen zomer heeft Ryanair geen basis meer op Zaventem, maar alleen nog in het Waalse Charleroi. Personeel dat Brussel als standplaats had kreeg van de maatschappij een overplaatsing naar Charleroi aangeboden, maar dat is er voor de meesten nooit van gekomen.

In plaats van een vaste basis in België worden de werknemers nu voor enkele dagen achter elkaar naar willekeurige standplaatsen in Europa gestuurd. Volgens het personeel en de vakbonden is dat echter in strijd met de wet.

Diverse vakbonden hebben inmiddels gewaarschuwd dat de werknemers rond de kerstdagen zouden kunnen gaan staken, mochten zij geen vaste standplaats krijgen van Ryanair.

De Ierse prijsvechter hief deze zomer haar basis in Zaventem op omdat de luchthaven te duur zou zijn geworden. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat de Brusselse luchthaven haar tarieven zal verlagen is het aannemelijk dat Ryanair niet meer terug zal keren.