Valt het doek voor de 747 op Maastricht?

Oudere vrachttoestellen zijn naar alle waarschijnlijkheid binnenkort niet meer welkom op Maastricht Aachen Airport (MST). Het vliegveld werkt aan nieuwe maatregelen die toestellen zoals de Boeing 747-200 en de McDonnell Douglas MD-11 de toegang tot de luchthaven moeten ontzeggen.

Maastricht Aachen Airport heeft aangekondigd vanaf april komend jaar verouderde vrachttoestellen te gaan weren. Hoe precies wordt bepaald om welke modellen het zou gaan is nog niet helemaal duidelijk maar van de populaire vrachttoestellen zou het onder andere gaan om de 747-200 en de MD-11. Eerder werd in Israël al een dergelijke maatregel in het leven geroepen en zijn viermotorige toestellen, de zogenaamde quadjets, vanaf volgend jaar ook niet meer welkom.

De maatregel betekent niet direct een algehele ban op de Boeing 747-familie maar niet alleen de oudste toestellen zullen worden aangepakt. Naast een toegangsverbod voor de 727-200 wordt bijvoorbeeld de 747-400 extra belast. Het zou gaan om een verdubbeling van het huidige tarief. Jos Roeven, de CEO van Maastricht Aachen Airport onderstreept het belang van de plannen: “Hiermee lopen we als relatief kleine regionale luchthaven vooruit op de markt en de natuurlijke uitfasering van deze vliegtuigtypes. Deze maatregelen hebben direct effect op geluidsbelasting”

Financiële gevolgen

De strenge maatregelen zullen als logisch gevolg hebben dat er vluchten van en naar de luchthaven geschrapt gaan worden. MAA verliest daarmee mogelijk een substantieel deel van de omzet. Toch meent Roeven dat de voordelen voor de omgeving dusdanig zwaarwegend zijn dat het een goede zet is: “Het gaat om een substantieel deel van onze inkomsten. We steunen de maatregelen echter wel. Hier prevaleert het belang van de omgeving boven het economische belang”

Vanuit een politiek oogpunt kan de vliegvelddirecteur ook zomaar eens gelijk krijgen. Een proactieve houding van de luchthaven in relatie tot geluidshinder zal de politiek in de toekomst wel eens positiever doen kijken naar MAA. Dit is voor het Zuid-Limburgse vliegveld, waarvan de toekomst zo nu en dan ter discussie staat, wel zo handig.