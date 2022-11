Verenigd Koninkrijk wil geen hogere vliegtaks

De Engelse minister van luchtvaart, zeevaart en veiligheid ziet het niet zitten om de vliegtaks in het Verenigd Koninkrijk te verhogen. Wel wil de minister meer inzetten op het verduurzamen van de luchtvaart door het gebruik van duurzame brandstoffen te stimuleren.

De vliegtaks in het verenigd Koninkrijk wisselt tussen 7,50 euro voor binnenlandse vluchten en 220 euro voor langeafstandsvluchten in de business class. Omdat deze bedragen pas recent zijn ingevoerd ziet het ministerie het niet zitten om een verhoging door de voeren.

Om de verduurzaming van de luchtvaart te faciliteren moeten er over drie jaar minimaal vijf fabrieken voor de productie van SAF, Sustainable Aviation Fuel, operationeel zijn in Engeland. Toch is er vanuit luchtvaartmaatschappijen, waaronder Virgin Atlantic, commentaar op de plannen van de Britse overheid.

Shai Weiss, de CEO van Virgin Atlantic, had eerder al kritiek op de snelheid waarmee SAF wordt geïntroduceerd in het land. Een belangrijke reden hiervoor is de relatief geringe investering van de overheid in de duurzame brandstof. De Britse overheid heeft tot nu toe 190 miljoen euro toegezegd om SAF te ontwikkelen.