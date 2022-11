VNC tevreden met principeakkoord KLM Cityhopper

Sins afgelopen vrijdag kon het personeel van KLM Cityhopper (KLC) dat aangesloten is bij vakbond VNC zijn stem konden uitbrengen over de cao-afspraken. De stemming is gisteren gesloten en de uitslag is inmiddels bekend: een ruime meerderheid (88%) heeft ingestemd met de nieuwe cao-afspraken uit het principeakkoord.

“We zijn blij dat we een akkoord hebben gesloten waar onze leden duidelijk achterstaan”, meldt de vakbond in een reactie op de uitslag van de ledenraadpleging. Met de nieuwe afspraken worden Cityhopper-werknemers onder andere beter gecompenseerd voor de gestegen inflatie en de vakbond is dan ook tevreden. Uit de stemming blijkt dat het overgrote deel van de leden dat gestemd heeft hier ook zo over denkt. Met een opkomstpercentage van 56% stemde 88% voor.

Ontevredenheid

De onderhandelingen waren nodig nadat naar buiten kwam dat er onder het personeel van KLC ontevredenheid heerste. Om en nabij de 85 procent van het cabinepersoneel werkt in deeltijd en de gemiddelde leeftijd ligt op 28 jaar. Niet gek, want velen houden het na een paar jaar voor gezien omdat het te zwaar is. De kritiek richt zich ook op de verhouding tussen de werklast en de beloning: KLM Cityhopper (KLC) kent een andere cao dan de moedermaatschappij en daarmee een minder gunstige beloning. En dat terwijl een werkdag zeker pittig te noemen is: er worden doorgaans vier vluchten uitgevoerd. Na deze vier wordt twaalf uur rust gehouden in een hotel op een Europese bestemming. De volgende dag gaat het op dezelfde manier verder. Dit onder andere door een personeelstekort. Er wordt door KLM nu nieuw personeel geworven voor de dochtermaatschappij.