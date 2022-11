Laatste 747 wordt in januari afgeleverd

Het laatste exemplaar van de 747 is bijna afgebouwd en wordt in januari 2023 overgedragen aan Atlas Air en Kuehne + Nagel.

De laatste Jumbo Jet is een 747-8F met registratie N863GT. De machine is net als het een-na-laatste exemplaar eigendom van Atlas Air, maar opereert na de levering onder een chartercontract van de Zwiterse logistieke groep Kuehne + Nagel. Het bedrijf kondigde aan dit vliegtuig de naam Empower te geven.

De 747 zou oorspronkelijk in 2022 worden afgeleverd, maar begin november maakte Atlas Air bekend dat de datum werd verschoven naar het eerste kwartaal van 2023. Na bijna 54 jaar sinds de eerste vlucht van de Jumbo Jet in februari 1969, komt de productie ten eind. De fabrikant heeft dan in totaal 1573 exemplaren van de machine gebouwd. De laatste vijf jaar focuste Boeing alleen nog op het vervaardigen van de vrachtvariant. In 2017 vond de aflevering van de laatste 747 in passagiersuitvoering plaats.

Verdwenen

Het gaat de laatste jaren hard met de verouderde 747’s. De meeste passagiersversies van de 747-400 gingen de afgelopen tijd met pensioen. Er zijn nog enkele maatschappijen die dit type Jumbo gebruiken, waaronder Lufthansa. Oudere modellen van het vliegtuig zoals de 747-300, -200 of -100 zijn vrijwel overal verdwenen. In Nederland is er wekelijks nog een van te zien op Maastricht. Deze luchthaven kondigde ondanks de zeldzame bezoeken aan dat het vanaf volgend jaar vluchten van de 747-200 wil verbieden, evenals van de MD-11 In de toekomst geldt dat eveneens voor de 747-400.