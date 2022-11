Nieuwe Soechoj’s voor de Russische luchtmacht

Na het verlies van tenminste zeventien Soechoj Su-34’s tijdens de invasie van Oekraïne, ontving de Russische luchtmacht nieuwe vliegtuigen. Het Russische staatsbedrijf spreekt over een nieuwe partij Su-34’s, vervaardigd in de fabriek in Novosibirsk. De komst van deze geavanceerde toestellen zou slecht nieuws zijn voor de Oekraïners die een zware winter tegemoet gaan.

Hoewel niet duidelijk wordt gemaakt over hoeveel toestellen het gaat, blazen de vliegtuigbouwer en politici hoog van de toren: “De Russische strijdkrachten krijgen nieuwe, zeer efficiënte luchtvaartapparatuur. Ondanks de ongekende druk van het Westen op de Russische industrie, worden de belangrijkste taken van de militaire industrie uitgevoerd”, aldus Denis Manturov, de vicepremier van de Russische Federatie.

Su-34

Su-34 (NAVO-benaming: Su-34 Fullback) is een verregaande doorontwikkeling van de Su-27 die sinds 2014 in gebruik is bij de Russische luchtmacht. Het model, met opvallende naast elkaar geplaatste stoelen, kenmerkt zich door zijn wendbaarheid en inzetbaarheid onder alle weersomstandigheden. Hoewel het toestel oorspronkelijk bedoeld was voor de Sovjet-Unie, duurde het door bezuinigingen jaren voordat het vliegtuig in productie genomen werd. De toestellen die nu geleverd worden zouden extra updates gekregen hebben op het gebied van sensoren en bewapening. In hoeverre dit klopt of propaganda is, valt lastig te zeggen.

Verlies in Oekraïne

Ondanks zijn wendbaarheid en vuurkracht leed de Su-34 naar verluidt zware verliezen tijdens de gevechten in Oekraïne. Sinds de start van de oorlog zouden er ten minste zeventien vliegtuigen verloren zijn gegaan. In sommige gevallen betreft het incidenten buiten de oorlogshandelingen om. De aanvalsvliegtuigen werden gebruikt tijdens verschillende missies waarbij bommen en raketten zijn afgeworpen. De grootste tegenstander hierbij zijn de draagbare luchtverdedigingssystemen (MANPADS) die de Oekraïners hebben gekregen van NAVO-landen.