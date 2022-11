Rusland test dertig jaar oud passagiersvliegtuig

Ilyushin is opnieuw begonnen met het testen van de Il-114-300, een turboprop passagiersvliegtuig dat in de jaren ‘80 werd ontworpen. Alle onderdelen die voor de ‘nieuwe’ variant van het vliegtuig worden gebruikt zijn in Rusland geproduceerd.

De Il-114 vloog voor het eerst in 1990 maar werd pas in 1997, vanwege diverse problemen en het neerstorten van een testvliegtuig, gecertificeerd. In totaal zijn slechts twintig Il-114’s gebouwd, die alleen bij maatschappijen uit Rusland en Oezbekistan hebben gevlogen.

In 2016 werd aangekondigd dat de productie van het type, na enkele jaren stil te hebben gelegen, hervat zou worden. Voor de productie van de ‘nieuwe’ variant zouden echter uitsluitend Russische onderdelen worden gebruikt. De plannen om de productie nieuw leven in de blazen werden echter in 2021 weer in de ijskast gelegd.

Inmiddels zou Ilyushin de ontwikkeling van het vliegtuig weer hebben hervat. Een tweede prototype van de ‘nieuwe’ variant zou momenteel worden klaargemaakt om te beginnen met het uitvoeren van testvluchten.

Alhoewel de vliegtuigbouwer zelf spreekt over een gemoderniseerde versie, zijn in praktijk alleen de cockpitinstrumenten aangepast en zijn alle onderdelen inmiddels afkomstig uit Rusland. Naar verwachting zal het vliegtuig in 2024 in dienst kunnen worden genomen. Inmiddels zijn er enkele tientallen bestellingen voor de Il-114.