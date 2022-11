TAP annuleert honderden vluchten vanwege staking

Het cabinepersoneel van TAP Air Portugal staakt twee dagen in december. De luchtvaartmaatschappij is daardoor genoodzaakt 360 vluchten te annuleren.

De aanleiding voor de staking is dat de Portugese maatschappij niet tot een overeenkomst kon komen met de vakbonden die het cabinepersoneel vertegenwoordigen. TAP deed een contractaanbod maar dit was volgens een van de vakbonden niet voldoende. De vakbond SNPVAC plant daarom een staking.

Ricardo Penarroias, leider van SNPVAC, gaf aan dat het meest recente bod geen betrekking had op personeelstekorten, pauzes en lage lonen. De maatschappij stelde loonsverlagingen en flexibele dienstregelingen voor, maar het cabinepersoneel wil juist dat het nieuwe bod als basis dient voor toekomstige onderhandelingen. Op 6 december organiseert SNPVAC een bijeenkomst om de onderhandelingen met TAP te evalueren. Christine Ourmieres-Widener, TAP-CEO, hoopt dat de maatschappij en de vakbond tijd vinden om een ​​nieuw contract te bespreken.

Verliezen

De staking vindt plaats op 8 en 9 december waardoor er in totaal 360 vluchten worden geannuleerd. In een bericht op Twitter liet TAP aan passagiers weten dat vluchten tussen 28 november en 19 december kunnen worden gewijzigd. Tijdens een persconferentie in Lissabon zei Ourmieres-Widener dat de geannuleerde vluchten zullen resulteren in ongeveer acht miljoen euro aan verliezen. De staking treft bijna vijftigduizend passagiers in twee dagen tijd. TAP adviseert haar passagiers vluchten om te zetten.