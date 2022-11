Airbus schikt opnieuw in omkopingszaak

Airbus heeft een schikking getroffen met de Franse autoriteiten in een omkopingszaak die al enkele jaren speelt.

De zaak draait om verschillende onderzoeken. In 2007 zou Airbus Libische ambtenaren hebben omgekocht om 21 vliegtuigen te kunnen verkopen. Ook in Kazachstan zouden er aanwijzingen voor onregelmatigheden zijn. In 2016 startte een onderzoek naar de kwestie en in 2020 volgde een eerste schikking, ook voor fraude en witwassen, van 3,6 miljard euro. Hiervan is 2,1 miljard betaald aan Frankrijk en de overige 1,5 miljard aan het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Omdat de overeenkomst van 2020, zo bleek later, niet alle punten omvatte wordt nu een aanvullende schikking getroffen. In oktober werd al bekend dat Airbus over de voorwaarden van die schikking in gesprek was met de autoriteiten. De overeenkomst die er nu ligt moet nog worden goedgekeurd door de rechter.