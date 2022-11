Cathay in gesprek met Airbus en Boeing

Cathay Pacific praat met Airbus en Boeing over de aanschaf van nieuwe vliegtuigen voor de middellange afstanden. Ook wil de Hongkongse maatschappij nieuwe vrachtvliegtuigen bestellen.

Volgens topman Ronald Lam ligt de focus bij het bedrijf momenteel op de uitbreiding van de middellangeafstandsvloot voor het netwerk in Azië en Oceanië. ‘Al met al hebben we genoeg langeafstandsvliegtuigen om het groeiplan van Cathay Pacific te realiseren’, zei hij vrijdag, verwijzend naar de openstaande bestellingen voor Airbus A350’s en Boeing 777X-toestellen. Inmiddels is de maatschappij in gesprek over de aanschaf van nieuwe toestellen. Daarbij zou het kunnen gaan om toestellen uit de A320- of de 737 MAX-familie.

Cathay, dat hard door de coronacrisis is geraakt en inmiddels weer opkrabbelt, ziet ook potentie op de luchtvrachtmarkt. De airline vliegt momenteel met twintig Boeing 747F’s, waarvan veertien nieuwere 747-8F’s, maar kijkt naar de mogelijkheden voor een vlootuitbreiding. Over aantallen doet Lam, die in januari 2023 als CEO van Cathay aan de slag zal gaan, geen uitspraken. Het is ook niet duidelijk op welke termijn de nieuwe vrachttoestellen er zouden moeten komen. Als er geen haast bij zit zou de vrachtvariant van de 777X, die naar verwachting in 2027 pas op de markt komt, een mogelijke optie zijn.

