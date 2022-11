JetBlue onderzoekt uitbreiding in Europa

JetBlue plaatste onlangs een vacature op LinkedIn. De airline is op zoek naar een General Manager op de luchthaven van Genève vanwege een mogelijke uitbreiding van haar netwerk in Europa.

Tot nu toe vliegt alleen Swiss tussen Genève en New York JFK. Star Alliance-partner United vliegt naar Newark. Vanaf april krijgt Swiss directe concurrentie van Delta, maar daarmee houdt het mogelijk niet op. Ook JetBlue maakt zich naar alle waarschijnlijkheid op om een route naar Genève te starten. Genève is een interessante bestemming voor de luchtvaartmaatschappij omdat deze plek een goede balans biedt tussen zakenreizigers en vakantiegangers, iets wat belangrijk is voor JetBlue.

De maatschappij is op zoek naar een General Manager die verantwoordelijk is voor de operaties op de luchthaven van Genève. Het is daarmee een vrij duidelijk, maar onofficieel teken dat JetBlue van plan is vluchten te starten naar de Zwitserse luchthaven. In de vacature staat nog niet wanneer de functie vrijkomt. Als General Manager ben je verantwoordelijk voor het budget, de kwaliteit van de klantenservice en tevens voor het werven van andere medewerkers.

Bestemming

Het is nog niet bekend naar welke bestemming de airline als eerste gaat vliegen vanuit Genève. New York JFK en Boston zijn zeer voor de hand liggende opties, ook omdat er vanaf die twee vliegvelden al naar Londen wordt gevlogen. Aankomend jaar is het al mogelijk om met JetBlue van Parijs naar de twee Amerikaanse luchthavens te vliegen.