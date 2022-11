Milieugroepen doen aangifte tegen MAA

Meerdere milieugroepen en omwonenden deden donderdag aangifte tegen Maastricht Aachen Airport (MAA), zo meldt de Limburger.

Volgens de actiegroep beschikt de luchthaven niet over de wettelijk vereiste vergunning op grond van de Wet natuurbescherming en moet daarom geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd. Volgens de indiener van de aangifte is MAA de op vijf na grootste uitstoter van heel Limburg en zouden vluchten verboden moeten worden zolang de vergunning niet is afgegeven. De groep stelt ook dat er dagelijks veel stikstofuitstoot plaatsvindt in de buurt van beschermde natuurgebieden die onder het Natura-2000 netwerk vallen.

De Alliantie pleinAIR Maastricht schreef een brief aan het OM waarin zij haar frustratie uit over het ‘illegale handelen’ van MAA. ‘Het is naar onze mening volstrekt onacceptabel dat de luchthaven nu al jaren niet de wettelijk vereiste vergunning heeft op grond van de Wet natuurbescherming, maar wel iedere dag vluchten en grondgebonden werkzaamheden uitvoert in strijd met die wet en daardoor iedere dag strafbare economische misdrijven pleegt’, aldus de groep. Aan de brief voegt de alliantie toe dat MAA met de huidige operaties strafbare feiten pleegt en wel met toestemming van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Weigeren

De luchthaven maakte onlangs bekend een stap te doen richting een duurzamere luchtvaart door middel van het verbieden van oudere vliegtuigen die in vergelijking met machines van de jongste generatie lawaaieriger zijn en meer CO2 uitstoten. Omdat er voornamelijk vrachtvluchten van en naar het vliegveld vliegen, zijn het vaak toestellen van die eerste categorie die worden ingezet. Types zoals de Boeing 747-200 of MD-11 mogen vanaf april volgend jaar niet meer op MAA landen. Daarnaast wil de luchthaven in de toekomst ook de 747-400 gaan weigeren.