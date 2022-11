Nieuw bij Up: de iconische KLM MD-11

Veel MD-11-fans zullen het zich nog wel herinneren, die elfde van de elfde waarop KLM inmiddels alweer acht jaar geleden met een drietal rondvluchten afscheid nam van die iconische jet met de sigaarvormige staartmotor. Geen enkel vliegtuig dat ooit deel uitmaakte van de blauwe vloot kreeg zo’n uitbundig afscheid, zelfs de Boeing 747 niet. Maar helemaal weg is de MD-11 niet. Via de webshop van Up in the Sky kunt u nu een eigen ‘elfje’ in huis halen!

PH-KCE

Het was de PH-KCE, vernoemd naar stijlicoon Audrey Hepburn, die de allerlaatste commerciële KLM-vlucht met een MD-11 uitvoerde. Sinds enkele jaren staat ze samen met de PH-KCD op vliegtuigstalplaats Mojave. Met de speciale ‘The world is just a click away’-livery is dit JC Wings 1:200-schaalmodel van de PH-KCH een must-have in de collectie van iedere luchtvaartliefhebber! Tip: het vliegtuig is ook perfect om als Kerst- en/of verjaardagscadeau te geven!

PH-KCH

Het was de PH-KCH, vernoemd naar de wereldberoemde ballerina Anna Pavlova, die op 30 juli 2012 als eerste overgevlogen werd naar vliegtuigstalplaats Victorville. Maar helemaal weg is deze MD-11 niet. Met de iconische KLM-blauwe kleurstelling is dit JC Wings 1:200-schaalmodel van de PH-KCH een must-have in de collectie van iedere luchtvaartliefhebber! Tip: het vliegtuig is ook perfect om als Kerst- en/of verjaardagscadeau te geven!

