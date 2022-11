KLM afgekraakt: ‘Er bestaat geen plan’

KLM investeert in duurzamere vliegtuigen om een noodgedwongen krimp van Schiphol te voorkomen.

De luchtvaartmaatschappij timmerde de afgelopen jaren al flink aan de weg om duurzamer te opereren. In november 2015 haalde KLM de eerste Boeing 787-9 naar Amsterdam. Vier jaar later maakte de eerste Boeing 787-10 haar debuut op Schiphol. Hierna volgden nog meer van deze toestellen ter vervanging van de oudere Boeing 747-vloot. In 2021 werd de Embraer 195-E2 verwelkomd, wederom een duurzamere machine dan haar voorgangers. Opnieuw een belangrijk besluit met de aanschaf van tientallen vliegtuigen uit de A320-neo familie die naar verwachting eind 2023 de huidige Boeing 737-toestellen gaan vervangen. Dat geldt eveneens voor 737’s van dochteronderneming Transavia. De komende jaren investeert KLM volgens De Telegraaf elf miljard euro in duurzamere luchtvaart.

Desondanks kwam het kabinet afgelopen zomer met het nieuws naar buiten dat Schiphol van 500.000 vluchten per jaar moet krimpen naar 440.000 per jaar. Als een van de redenen wordt aangevoerd dat er te veel geluidsoverlast voor de omwonenden zou zijn. Maar vliegtuigen worden juist steeds stiller. De Airbus-toestellen die eind volgend jaar verwacht worden, produceren tot vijftig procent minder geluidsoverlast. De investeringen van KLM zullen naar verluidt voor 25 procent minder overlast zorgen.

Kabinet over plan KLM

Het kabinet heeft daar echter geen oren naar. ‘Wij hebben als kabinet besloten dat we naar 440.000 vliegbewegingen gaan en ik denk niet dat er een plan bestaat waarmee we alles volvliegen met nieuwe toestellen’, aldus Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, op een VVD-bijeenkomst in Bergen (Noorwegen). De minister is van mening dat onder meer andere vliegroutes ervoor moeten zorgen dat de omgeving minder hinder ondervindt van overvliegende vliegtuigen. Toestellen krijgen de mogelijkheid later te dalen waardoor ze minder brandstof hoeven te gebruiken. De stikstof- en CO2-uitstoot moet daarmee gereduceerd worden. KLM en Schiphol kunnen zich daarin echter niet vinden en zijn van mening dat hierdoor meer overlast plaatsvindt. Tevens zijn de provincies Utrecht en Gelderland niet te spreken over de nieuwe indelingen, omdat ook zij verwachten dat de geluidsoverlast hierdoor toeneemt.