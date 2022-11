Cathay Pacific A350 ‘opent’ landingsbaan

Cathay Pacific “opende” deze week een nieuwe landingsbaan van Hong Kong Airport. Het is de derde baan de luchthaven.

De eer was aan de Airbus A350 met registratie B-LXB. Het toestel was afgelopen vrijdag iets voor 0:30 uur lokale tijd vertrokken vanuit Perth op weg naar Hong Kong. Na een vlucht van circa zeven uur arriveerde het vliegtuig op de luchthaven. Gegevens van Flightradar24 laten (duidelijk) te zien dat een nieuwe landingsbaan aangelegd is. Na aankomst verwelkomde de luchthavenbrandweer de machine met een watersaluut.

Toegenomen capaciteit

Voorheen kende Hong Kong Airport twee landingsbanen die op drooggelegd land op het eiland Chek Lap Kok liggen. Het project van de derde baan begon in augustus 2016. De aanleg duurde vier jaar, maar de baan zelf werd nu pas in gebruik genomen. Ongeveer 1600 hectare grond wordt aan het vliegveld van Hong Kong toegevoegd. Nu Hong Kong sinds begin dit jaar weer “open” is, wordt verwacht dat de luchthaven in 2023 zestig tot zeventig procent van het aantal passagiers dat voor de coronacrisis gebruikmaakte van het vliegveld kan verwelkomen. De extra baan maakt een forse uitbreiding van het aantal vertrekkende reizigers mogelijk. ‘Het systeem met drie start- en landingsbanen zal de passagiers- en vrachtverwerkingscapaciteit van HKIA (Hong Kong Airport, red.) aanzienlijk vergroten. Met de voordelen van de sterke steun van het moederland en onze connectiviteit met de wereld, zal Hongkong zijn status als internationaal luchtvaartknooppunt handhaven en versterken’, verwacht Chan Kwok-ki, Chief Secretary of the Administration van de luchthaven, bij Simple Flying.

The commissioning of the third runway at Hong Kong International Airport today marks a key milestone of the airport’s expansion into a Three-runway System. pic.twitter.com/GExqs7Wi57 — Cathay Pacific (@cathaypacific) November 25, 2022

Financiën

De derde startbaan maakt deel uit van een project van de uitbreiding van de capaciteit van terminal 2. Hiermee gaat 18,2 miljard dollar gemoeid. De particuliere sector financiert het project, niet de overheid. ‘Dit bewijst dat de internationale financiële gemeenschap, het bankwezen en de fondsen vertrouwen hebben in Hongkong en zijn luchthaven’, licht Jack So, voorzitter van de luchthavenautoriteit, toe.