‘Haarfoto’ in vliegtuig zorgt voor gemengde reacties

Een passagier op een vlucht vanuit Montreal (Canada) naar Londen kreeg tijdens in het vliegtuig te maken met een medepassagier die haar haren over zijn tv-scherm liet bungelen.

Toen Adam Butler was ingestapt hing een vrouwelijke passagier haar krullen over de rugleuning waardoor hij niet meer optimaal en volledig van zijn entertainment zou kunnen genieten. De vrouw had het mogelijk niet door dat ze het zicht op het scherm belemmerde. ‘Ze was niet overdreven lang, haar hoofd kwam niet boven de bovenkant van haar stoel uit, maar haar haar was erg, erg lang!’, zegt Butler tegen Wales Online.

It’s going to be a fun night watching movies on our flight back from Montréal. pic.twitter.com/8ORLvg2M0G — Adam Butler (@adambutler65) November 23, 2022

Reactie van medereiziger

Uiteindelijk vroeg de mannelijke passagier of ze haar haren kon weghalen. Dat vormde geen enkel probleem. ‘Ze antwoordde beleefd en hoffelijk en bond het onmiddellijk in een grote knot boven op haar hoofd’, vervolgt Butler. ‘Gelukkig viel het de hele vlucht van zeven uur niet meer voor mijn scherm!’ Voordat de mannelijke reiziger vroeg of de vrouw haar haren kon weghalen, maakte hij een foto. Butler zette die foto op Twitter waarna honderden mensen de afbeelding liketen en erop reageerden. En dat tot zijn grote verbazing. ‘Ik was verbaasd over het enorme aantal likes, commentaren en re-tweets waarvoor deze foto zorgde. Ik merkte het op toen ik geland was in Londen.’

Verschillende opmerkingen

Die reacties van het ‘incident’ in het vliegtuig varieerden enorm. Sommige gebruikers vonden het grappig. ‘Dit overkwam mij tijdens een vlucht. Je kunt “per ongeluk” het dienblad dichtklappen met het haar ertussen. Zorgt geheid voor amusement als het tijd is om van boord te gaan’, reageerde iemand. Niet iedereen keek nuchter naar de ‘haar-foto’. ‘Neem je me in de maling? Ik heb dik krullend haar, droeg het het grootste deel van mijn leven lang en heb nooit de behoefte gevoeld en ben nooit dermate onbeleefd en egoïstisch geweest om dit te doen’, luidde een reactie in een geheel andere toonaard.