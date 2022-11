Man nam voorwerp mee dat niet door security mocht

Een man op een JetBlue-vlucht is gearresteerd, omdat hij een scheermes mee aan boord genomen had en daarmee vervolgens een medereiziger bedreigde.

Het incident deed zich enkele dagen voor Thanksgiving voor, een nationale feestdag in de Verenigde Staten. Het vliegtuig van JetBlue was vertrokken vanuit New York naar Salt Lake City. De man stapte aan boord en nam naast een vrouw plaats op stoel 6A. Voordat hij aan boord ging slaagde hij erin een scheermes mee te smokkelen in zijn handbagage. Hoe dat kon, is niet bekend. Twee weken geleden gebeurde hetzelfde op een Frontier Airlines-vlucht, maar dan met een normaal mes.

Normaal gesprek

De man begon de vlucht vredig. Hij startte volgens een verklaring die in handen is van The Washington Post een gesprek met de vrouw die naast hem zat. Dat zou naar verluidt een ‘lang en gevarieerd’ gesprek zijn geweest. Daarnaast bood de mannelijk reiziger verschillende alcoholische drankjes aan. Toen het gesprek ten einde kwam omdat vrouw haar koptelefoon opdeed en een film ging kijken, was dat tot ongenoegen van de mannelijke passagier. Hij ging door met praten, maar de vrouw gaf daar verder geen gehoor aan.

Sfeer draait om

De man legde daarop zijn hand op het scherm van de vrouw en zei dat hij de film wilde pauzeren. Vervolgens toverde hij een scheermes tevoorschijn. De vrouw dacht dat hij een mes bij zich had, dat hij, aldus een verklaring van de vrouw, ‘centimeters’ bij haar keel vandaan vasthield. De man liet zich uit in bewoordingen dat ‘het goed kwam met haar’ en dat ‘niemand zich zorgen hoefde te maken’.

De echtgenoot van de vrouw dacht daar echter anders over. Hij rende het gangpad in en riep om hulp. De passagier met het scheermes probeerde hem tegen te houden, maar slaagde daar niet in. Een andere reiziger haalde de man over het scheermesje op de stoel te leggen. Aldus gebeurde. Vervolgens werd het mesje overhandigd aan de bemanning. De man zelf werd in Utah vastgezet.