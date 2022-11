EU steunt mobiel internet in het vliegtuig

De Europese Commissie heeft bekend gemaakt radiofrequenties te gaan reserveren om een 5G-verbinding in vliegtuigen te realiseren. Luchtvaartmaatschappijen kunnen de frequenties in de toekomst gaan gebruiken om 5G-internet aan te bieden aan hun reizigers.

Sinds 2008 worden bepaalde frequenties vrijgehouden voor mobiel internetverkeer in vliegtuigen. In aanvulling hierop zullen er dus specifieke frequenties voor 5G komen. Voor het aanbieden van 5G-internet is het wel nodig een zogenaamde ‘picocell’ aan boord te hebben. Dit is een klein ontvangstation aan boord van het vliegtuig dat de reiziger via een satelliet verbindt met het mobiele netwerk op de grond. Luchtvaartmaatschappijen hebben zelf de keuze de service al dan niet aan te bieden. Wel is nog enigszins onduidelijk hoe het gebruik van mobiel internet samengaat met de vliegtuigmodus van een telefoon.

Grote stappen

Niet alleen in Europa worden de laatste tijd stappen gezet om internetverbinding in vliegtuigen te verbeteren. Ook in de Verenigde Staten gebeurt het een en ander. De Amerikaanse FCC gaf eerder toestemming voor het gebruik in vliegtuigen, schepen en andere voertuigen van de internetservice van Starlink, onderdeel van SpaceX. De internetservice richt zich vooral op de vele gebieden waar momenteel nog geen (snel) internet beschikbaar is. Vorig jaar liet SpaceX al weten van plan te zijn vliegtuigen in de toekomst aan de service te koppelen. In oktober 2021 gaf Musk bovendien aan dat er al gesprekken met luchtvaartmaatschappijen plaatsvinden. De FCC meldde in juli dat het toestemming geeft voor het gebruik van Starlink aan boord van bewegende voertuigen. Volgens de toezichthouder komt het besluit tegemoet aan de toenemende vraag van consumenten die over een internetverbinding willen beschikken terwijl ze onderweg zijn.