Lockheed Martin levert weer nieuwe F-16

Na een onderbreking van ongeveer vier jaar rolde afgelopen week bij Lockheed Martin weer een nieuwe F-16 Fighting Falcon-jager van de band. Het Block 70/72-vliegtuig is gemaakt voor de luchtmacht van Bahrein in een nieuwe fabriek van het bedrijf in Greenville, South Carolina. De eerste vlucht van het toestel staat gepland voor begin 2023.

De productie van de F-16 werd in 2018 stopgezet om plaats te maken voor de nieuwe lopende band voor de F-35 Lightning II, die de focus werd van de vliegtuigbouwer. Ondertussen heeft het Amerikaanse bedrijf een extra fabriek in Greenville opgezet om de productie van de F-16 voort te zetten.

De F-16, oorspronkelijk ontworpen door General Dynamics, vloog op 20 januari 1974, bijna vijftig jaar geleden, voor het eerst. In 1993 nam de toenmalige Lockheed Corporation het programma over. Na de fusie met de Martin Marietta Corporation in 1995, veranderde de naam in Lockheed Martin. Momenteel is de jager in gebruik in 25 landen, waaronder Nederland. Sinds 2019 wordt de verouderde straaljager bij de Koninklijke Luchtmacht echter geleidelijk vervangen door de F-35.

Modernisering F-16

Dat het toestel dat nu wordt geleverd aan Bahrein niet gelijk is aan het vliegtuig dat in 1974 rondvloog, moge duidelijk zijn. Er zijn in de afgelopen vijftig jaar veel verschillende versies van de F-16 gemaakt en deze recente update betreft de zogenaamde Block 70/72-serie. Dit is waarschijnlijk de laatste variant van de F-16, waarvan de productie medio 2030 definitief zou moeten stoppen. Dit valt samen met het moment waarop de US Air Force (USAF) van plan is haar vliegtuigen uit dienst te nemen. De modernste F-16’s van de USAF zijn van de Block 50-variant, geleverd tot 2005.

De nieuwste F-16’s kunnen dan nog jaren vooruit. Een belangrijke verbetering van Block 70/72 is er een op structureel gebied. Door deze versterking kan de levensduur van het vliegtuig maar liefst toenemen tot 12.000 uur, vijftig procent meer dan eerdere versies van de F-16. Straaljagers die in dit decennium zijn geproduceerd, kunnen zo tot 2060 of zelfs nog daarna in dienst blijven. Andere voordelen van de bijgewerkte versie van de F-16 zijn onder meer de AESA (elektronisch gescande) radar, nieuwe apparatuur voor elektronische oorlogsvoering, een missiecomputer met grotere verwerkingscapaciteit, een gerenoveerde cockpit met grote kleurenschermen en een verbeterde motor.