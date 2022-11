‘Maak van vliegveld Lelystad (g)een woonwijk’ | Podcast

Twee ongelukken. Een door een vermoedelijke “vergissing” de ander door een gruwelijk misverstand. Zeven mensen en twee historische vliegtuigen verloren. Moeten we nog wel willen vliegen met die bijzondere en steeds zeldzamer kisten? Goof zegt: Vliegveld Lelystad wordt een prachtige woonwijk met een enorm lange wandel- en fietsboulevard! Nee toch? En alle GA naar Teuge? Denk het even niet zegt Goot… We hebben het over de Car Via Air, het eerste “bultvliegtuig” en nog veel meer! Veel luisterplezier!

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

