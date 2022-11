Oude Britse helikopters naar Oekraïne

Groot-Brittannië doneert drie Westland Sea King helikopters aan Oekraïne. Dit maakte de Britse minister van Defensie Ben Wallace bekend. De eerste helikopter zou al naar Oekraïne zijn verscheept.

De afgelopen weken zijn Oekraïense helikopterbemanningen en technici omgeschoold, om bekend te worden met het type. Deze training vond plaats in Groot-Brittannië. Vermoedelijk zijn de Oekraïners opgeleid bij HeliOperations in Portland.

HeliOperations is een Brits helikopterbedrijf, dat onder meer beschikt over een aantal Sea King helikopters, afkomstig van de Royal Navy. De afgelopen jaren kregen Sea King crews van de Duitse marine bij HeliOperations hun training. Met de vervanging van de Duitse Sea Kings door de NH90, liep dit opleidingscontract ten einde.

Het is dus goed mogelijk dat drie voormalige Royal Navy Sea Kings van HeliOperations aan Oekraïne zijn gedoneerd. De helikopters zijn bedoeld voor Search & Rescue taken. De Oekraïense marine beschikt verder over Mil Mi-14 en Kamov Ka-27 en Ka-29 maritieme helikopters. Hoeveel er hiervan nog operationeel inzetbaar zijn is niet bekend.