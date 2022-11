Airbus loopt tegen eigen grenzen aan

De productiedoelen van Airbus komen richting het einde van het jaar steeds meer onder druk te staan.

In 2022 zou Airbus ongeveer 700 vliegtuigen afleveren, zo herhaalde de bedrijfstop meermaals gedurende het jaar. Dat productiedoel is door verschillende factoren, met name de problemen in de leveringsketen van onderdelen, echter steeds verder buiten handbereik geraakt. Inmiddels lijkt het erop dat klanten tot wel vier maanden langer op hun toestellen moeten wachten, zo meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen het bedrijf. Inmiddels ligt het aantal vliegtuigen dat dit jaar geleverd is op een kleine 550 stuks, waar dat er eigenlijk meer dan 610 hadden moeten zijn. Als het gat niet wordt ingelopen, roept dat vragen op over hoeverre Airbus in staat is de problemen op te lossen.

De aandelenkoers in de Europese vliegtuigbouwer daalde maandag met ruim vijf procent, de grootste daling sinds begin maart. Desalniettemin lijkt het er volgens analisten op dat Airbus met een kleine tegenvaller weg zal komen. ‘De markt zou een nipte misser voor [het doel van, red.] 2022 hoogstwaarschijnlijk accepteren, tot een aantal van ongeveer 690 leveringen. Belangrijker is wat dit betekent voor de leveringen in 2023’, stelt analist Sash Tusa tegenover Reuters. Een andere deskundige is het daar grotendeels mee eens: ‘Als [Airbus, red.] het doel met tien vliegtuigen mist zal niemand echt reageren, maar als het er twintig zijn, dan laat het zien dat er iets niet op orde is.’

In oktober draaide de CEO Alan Joyce van de Australische maatschappij Qantas Airbus de duimschroeven al aan. Airbus-topman Guillaume Faury had enige tijd daarvoor al gezegd dat het “magische” aantal van 700 vliegtuigen nog gehaald kon worden. ‘Op basis van wat we nu zien in de leveringsketen denken we dat het haalbaar is, maar ik zal niet zeggen dat het gemakkelijk is. Er is ontzettend veel werk aan de winkel’, zei Faury destijds.