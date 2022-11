CNV: beveiligingsbedrijven willen loonsverhoging niet betalen

Vakbond CNV Vakmensen maakt zich zorgen dat beveiligingsbedrijven de per 1 januari 2023 afgesproken loonsverhoging niet willen betalen.

In de cao voor de particuliere beveiligingsbranche – zo’n 20.000 werknemers – staan afspraken over een jaarlijkse loonsverhoging van minimaal 2,5 procent. ‘Bij een hogere inflatie zouden ook de lonen meestijgen. Het staat zwart-op-wit in de cao waar de beveiligingsbedrijven hun handtekening onder hebben gezet. Maar nu we met zo’n hoge inflatie te maken hebben, krabbelen werkgevers terug’, constateert CNV-onderhandelaar Erik Honkoop. ‘We zien dat ze naar manieren zoeken om onder die cao-afspraak uit te komen. We krijgen hierover meerdere signalen van leden waar we ons zorgen over maken. Maar voor ons geldt: afspraak is afspraak. De beveiligers hebben die loonsverhoging keihard nodig.’

De huidige cao loopt nog tot 1 juli 2023. Volgens die cao krijgen de beveiligers per 1 januari 2023 een loonsverhoging van 14,5 procent. Honkoop: ‘Dat is een forse loonstijging, die in deze tijd voor de beveiligers bijzonder welkom is. We kunnen ons best voorstellen dat die loonsverhoging voor veel werkgevers pijn doet. Maar dan moeten ze toch echt bij de opdrachtgevers zijn, die moeten dan gewoon meer gaan betalen. In plaats daarvan willen ze nu dat de werknemers het probleem oplossen, maar dat is te makkelijk.’

Beveiligingsbedrijven hebben de vakbonden juist gevraagd om de cao open te breken, zegt Honkoop. ‘Concreet hebben ze voorgesteld om een groot deel van de loonsverhoging, namelijk 6 procent, niet al in januari te betalen, maar uit te smeren over de komende jaren. We hebben dit voorstel voorgelegd aan onze leden. Maar die voelen daar met een ruime meerderheid niets voor. Ze zijn bang dat van uitstel afstel komt. Voor de beveiligers op Schiphol is het voorstel van de werkgevers bovendien helemaal onbegrijpelijk, vindt Honkoop. ‘Vanwege het enorme personeelstekort hebben we daar juist afgesproken om het uurloon met 2,50 euro te verhogen. Schiphol betaalt die objecttoeslag. Als dit plan van de werkgevers door zou gaan, komt het er in de praktijk op neer dat de Schiphol-beveiligers hun toeslag deels weer inleveren. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn.’ Volgens Honkoop zijn de CNV-leden best bereid afspraken te maken voor beveiligingsbedrijven die in de knel dreigen te raken. ‘Maar op het aanbod om daarover verder te onderhandelen, willen werkgevers niet ingaan.’