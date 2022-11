Corendon maakt overstap van Schiphol naar Brussel

Vanwege de problemen op Schiphol kiest Corendon ervoor volgend jaar uit te breiden op Brussel in plaats van de Nederlandse luchthaven. Dat zegt topman Atilay Uslu tegenover De Telegraaf.

Waar Corendon afgelopen zomer nog 350.000 passagiers wilde laten vertrekken vanaf Schiphol, zorgden de beperkingen door personeelstekorten op de luchthaven ervoor dat dat aantal op 250.000 bleef steken. Inmiddels is de situatie op het vliegveld enigszins verbeterd en zit er een nieuwe interim-CEO, maar vertrouwen in een beter verloop van het zomerseizoen van volgend jaar heeft Corendon niet. Het bedrijf wil met 230.000 stoelen zelfs minder reizigers vanuit Amsterdam laten vertrekken dan afgelopen zomer. Tegelijkertijd richt de reisorganisatie zijn pijlen op Brussel.

Het is de bedoeling dat er aankomende zomer flink wordt uitgebreid in de Belgische hoofdstad: het aantal passagiers dat met Corendon vanuit Brussel moet vertrekken loopt op van 150.000 naar 260.000. ‘Op Brussel kunnen we mensen een zekere vakantie aanbieden’, zegt Uslu tegenover de krant. Maar niet alleen de capaciteitsproblemen op Schiphol zorgen voor het gedeeltelijke vertrek uit Amsterdam, ook de stijgende kosten zijn een factor. Zo worden de havengelden op Schiphol fors verhoogd en schiet ook de vliegtaks omhoog. Die wordt in Nederland ruim 28 euro per ticket, waar dat in België slechts twee tot tien euro is.

In een reactie zegt Schiphol de beslissing van Corendon ‘natuurlijk vervelend om te horen’ te vinden. Zicht op het einde van de capaciteitsbeperkingen, die in ieder geval nog tot eind maart van kracht zijn, is er echter niet. ‘Met de maatregelen die we genomen hebben, bieden we reizigers en luchtvaartmaatschappijen momenteel voorspelbaarheid. Tegelijkertijd is alles erop gericht om onze capaciteit en het vertrouwen te herstellen.’