Deel Schiphol Plaza afgezet wegens verdachte situatie

Schiphol Plaza is dinsdagochtend gedeeltelijk afgezet door de Koninklijke Marechaussee nadat een man had aangegeven gevaarlijke stoffen bij zich te hebben.

Het gedeelte van de hal dat is afgezet betreft de hoek waar de marechaussee een kantoor heeft. Daar zitten ook onder meer Burger King en Starbucks. De afzetting heeft vooralsnog geen gevolgen voor reizigers op Schiphol. De aankomst- en vertrekhallen blijven allemaal bereikbaar, en ook de treinen rijden gewoon. Het is nog niet duidelijk wanneer Schiphol Plaza weer volledig vrijgegeven wordt. In een bericht op Twitter geeft de marechaussee aan dat een specialistisch team de man in kwestie zal onderzoeken. Er zijn verschillende hulpdiensten aanwezig, waaronder de brandweer en meerdere ambulances.

De verdachte zit binnen op het bureau van de @Marechaussee op Schiphol Plaza. Specialisten van Defensie onderweg. https://t.co/gyjhk0Ur9D @NHNieuws pic.twitter.com/13KU7qLQmu — Doron Sajet (@dsajet) November 29, 2022